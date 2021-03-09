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Uçakta maske takmayan 20 Rus sporcuya para cezası

A Haber
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Giriş: 09.03.2021 08:16
Güncelleme:09.03.2021 08:31
Son dakika haberi... Antalya-İstanbul seferini yapan uçakta 20 Rus sporcu maske takmadı. Olay çıkaran kafiledeki sporculara para cezası kesildi.

Rus sporcular uçakta maske takmadı. Olay çıkaran sporcular cezadan kurtulamadı. İstanbul Havalimanı'na gelmek için Antalya'dan havalanan THY'nin tarifeli uçağında, 20 kişilik Rus sporcu kafilesi maske takmayınca kabin memurlarıyla tartıştı.

Kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi. Pilot, İstanbul Havalimanı hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçerek inişte polis talebinde bulundu.

Uçağın havalimanına inişi sonrasında kafile sorumlusu, uçağa gelen polisler eşliğinde karakola götürüldü.

Kurallara uymayan sporculara cezai işlem uygulandı.

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20 Rus sporcuya para cezası
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