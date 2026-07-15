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15 Temmuz gazisi Gürbüz Akın Orhanlı gişelerinde darbecilere karşı direnişi ve vurulduğu anı anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, o karanlık geceyi canı pahasına aydınlığa kavuşturan kahramanlardan biri olan Gazi Gürbüz Akın, A Haber ekranlarında tarihe geçecek açıklamalarda bulundu. İstanbul’un kalbi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen özel yayında, vatan sevdalılarının tanklara ve mermilere karşı göğsünü nasıl siper ettiği, o gece yazılan destanın şifreleri ve hainlerin alçak saldırıları bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

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