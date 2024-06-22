22 Haziran 2024, Cumartesi
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Tuz Gölü pembe renge büründü
Vatandaşların ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için geldiği Tuz Gölü'nde algler ve bakteriler nedeniyle suyun rengi pembeye büründü. Havadan bakıldığında "pembe beyaz" bir renk şöleni ortaya çıktı.