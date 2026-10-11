Turşu nasıl yapılır? İyi turşu kurmanın püf noktaları

Çanakkale ve İzmir'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan turşular, farklı sebzeler ve tariflerle sofralardaki yerini alıyor. Kornişon, lahana, biber ve bamya gibi ürünlerden yapılan yaklaşık 20 çeşit turşu tezgâhlarda satışa sunuluyor. Turşunun lezzetinde kullanılan malzemeler ve bekleme süresi önemli rol oynarken, A Haber muhabirleri Vedat Sezer ve Sefer Ayçe ile kameraman İsa Mustafa Eraslan, Çanakkale ve İzmir'de geleneksel turşu hazırlama sürecini yerinde takip etti.