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Turkuvaz Medya spikerleri takdir topladı! Depreme canlı yayında yakalandılar

Turkuvaz Medya spikerleri takdir topladı! Depreme canlı yayında yakalandılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 09:23
Deprem anında kaçmak yayıncılık ve mesleğimiz gereği söz konusu değil. Hele de o an görev başındaysak. Bir nevi "ateşten gömlek" giymek gibi bizimki ve bunu bir kez daha gördük. 6,2'lik depreme Turkuvaz Medya spikerlerinin birçoğu canlı yayında yakalandı. O korku dolu dakikalarda ekrana yansıyan ise profesyonellik ve soğukkanlılıktı. O anlarda soğukkanlılığıyla takdir toplayan A Spor Spikeri Burak Ölmez, A Haber canlı yayınında Gece Ajansı'nda deprem anında yaşananları anlattı.
Türkiye onun sakinliğini konuştu TÜRKİYE ONUN SAKİNLİĞİNİ KONUŞTU

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Turkuvaz Medya spikerleri takdir topladı! Depreme canlı yayında yakalandılar
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