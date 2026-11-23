Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! 14 kişinin yaralandığı kaza kamerada
İstanbul'un Fatih ilçesinde, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerindeki Haseki İstasyonu yakınlarında tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpışma nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durdurulurken, otobüs ve tramvayın olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr