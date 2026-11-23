Jensen Huang NVIDIA'ya geri döndü iddiası! Hisselerde yüzde 35 artış

ABD'li teknoloji şirketi NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang'ın, hakkındaki casusluk iddiaları nedeniyle görevinden ayrıldıktan sonra yeniden göreve getirildiği öne sürüldü. Paylaşılan haber metnine göre NVIDIA Yönetim Kurulu, Huang'ın başkan ve CEO olarak görevine döndüğünü duyurdu. Kararın ardından şirket hisselerinin dakikalar içinde yüzde 35 yükseldiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Huang'ın görevine dönüşünü desteklediği iddia edildi. Ancak yönetim kurulu açıklaması, hisse hareketi ve Trump'a atfedilen sözler bağımsız kaynaklarla doğrulanmayı bekliyor.