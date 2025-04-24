Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber'de anlattı
Deprem anında kaçmak yayıncılık ve mesleğimiz gereği söz konusu değil. Hele de o an görev başındaysak. Bir nevi "ateşten gömlek" giymek gibi bizimki ve bunu bir kez daha gördük. 6,2'lik depreme Turkuvaz Medya spikerlerinin birçoğu canlı yayında yakalandı. O korku dolu dakikalarda ekrana yansıyan ise profesyonellik ve soğukkanlılıktı. O anlarda soğukkanlılığıyla takdir toplayan A Spor Spikeri Burak Ölmez, A Haber canlı yayınında Gece Ajansı'nda deprem anında yaşananları anlattı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:24