Viral Galeri Viral Tıkla Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber'de anlattı

Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber'de anlattı

Deprem anında kaçmak yayıncılık ve mesleğimiz gereği söz konusu değil. Hele de o an görev başındaysak. Bir nevi "ateşten gömlek" giymek gibi bizimki ve bunu bir kez daha gördük. 6,2'lik depreme Turkuvaz Medya spikerlerinin birçoğu canlı yayında yakalandı. O korku dolu dakikalarda ekrana yansıyan ise profesyonellik ve soğukkanlılıktı. O anlarda soğukkanlılığıyla takdir toplayan A Spor Spikeri Burak Ölmez, A Haber canlı yayınında Gece Ajansı'nda deprem anında yaşananları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:24
Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber’de anlattı

Depreme canlı yayında yakalandılar son dakika gelişmesini duyurdular.

Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber’de anlattı

A Haber, A Spor ve A News spikerlerinin soğukkanlılığı ve profesyonelliği büyük takdir topladı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber’de anlattı

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depreme Turkuvaz Medya'nın 4 spikeri canlı yayında yakalandı.

Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber’de anlattı

A Spor sunucusu Burak Ölmez ve A Spor muhabiri Kaya Temel, soğukkanlılıkla yaşananları anlattı.

Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber’de anlattı

"ENDİŞE ETMENİZE GEREK YOK"

A Spor sunucusu Burak Ölmez o anlarda, "Değerli izleyenler bu dakika itibariyle İstanbul'da deprem oluyor. Lütfen sağlıklı bir şekilde yerlerinizi korumanızda fayda var. Endişe etmenize hiç gerek yok. İstersen beni seçebilirsin Ogün. Hiç endişe etmenize gerek yok. Sağlıklı bir şekilde yerlerinizi alın." ifadelerini kullandı.

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