Depreme canlı yayında yakalandılar! Türkiye onun sakinliğini konuştu... Yaşananları A Haber'de anlattı

Deprem anında kaçmak yayıncılık ve mesleğimiz gereği söz konusu değil. Hele de o an görev başındaysak. Bir nevi "ateşten gömlek" giymek gibi bizimki ve bunu bir kez daha gördük. 6,2'lik depreme Turkuvaz Medya spikerlerinin birçoğu canlı yayında yakalandı. O korku dolu dakikalarda ekrana yansıyan ise profesyonellik ve soğukkanlılıktı. O anlarda soğukkanlılığıyla takdir toplayan A Spor Spikeri Burak Ölmez, A Haber canlı yayınında Gece Ajansı'nda deprem anında yaşananları anlattı.

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