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Türkiye’yi ağlatan mucize! 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı

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Giriş: 09.02.2023 12:10
Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı. 2 yaşındaki Mert Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
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