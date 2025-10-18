Türkiye’nin yaban hayatından büyüleyici anlar: Yiyecek arayışı, şaşırtan dostluklar ve unutulmaz kareler

Isparta'da su başında tüy bakımı yapan kartaldan Tunceli'de yavrularıyla yiyecek arayan anne ayıya, Kastamonu'da vatandaşların sahip çıktığı öksüz kardeşlerden Sivas'ta kedilerle dostluk kuran tilkiye kadar Türkiye'nin yaban hayatı, belgeselleri aratmayan görüntülerle kayda geçti. Kış yaklaşırken yiyecek bulmak için köylere ve şehirlere inen dağ keçileri, kurtlar ve tilkilerin hayata tutunma mücadelesi ile doğaya salınan kızıl geyiklerin özgürlüğe koşusu, fotokapanlar ve kameralara yansıyan unutulmaz anlar olarak öne çıktı.

