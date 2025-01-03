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Türkiye’nin göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Türkiye'nin göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.01.2025 23:10
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Hazarbaba Dağı son günlerde yoğun kar yağışı aldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinin pistleri düzenlenerek sezona açıldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinde bulunan kafeterya bölümü de yenilenerek müşterilerin hizmetine sunuldu.
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Türkiye’nin göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı
Türkiye’nin göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı
Türkiye'nin göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı
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