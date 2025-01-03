Türkiye’nin göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Hazarbaba Dağı son günlerde yoğun kar yağışı aldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinin pistleri düzenlenerek sezona açıldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinde bulunan kafeterya bölümü de yenilenerek müşterilerin hizmetine sunuldu.

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