Türkiye'nin en popüler ismi kim? IMDb Starmetre'de Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, hepsini solladı!

Türkiye'de en popüler ünlüler listesi yeniden değişti. IMDb sitesi tarafından düzenli olarak güncellenen starmetre Türkiye verilerine göre listede yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, Afra Saraçoğlu ve Neslihan Atagül gibi isimleri geride bırakan isim dikkatleri üzerine çekti. İşte, Türkiye'nin en popüler isimleri listesindeki o isim...