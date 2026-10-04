-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Türkiye'de yapay zeka kullanımı yüzde 37,6'ya yükseldi! En çok kim kullanıyor?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'de yapay zeka kullanımı yüzde 37,6'ya yükseldi! En çok kim kullanıyor?

Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımı hızla arttı. TÜİK'in 2026 yılına ilişkin “Yapay Zeka İstatistikleri” raporunda yer alan verilere göre yapay zeka kullanım oranı bir önceki yıla göre yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya yükseldi. Kadınların kullanım oranı erkeklerden biraz daha yüksek çıkarken, en yüksek kullanım 16-24 yaş grubunda görüldü. Eğitim seviyesi yükseldikçe yapay zeka kullanımının da arttığı belirlendi. TÜİK'in yayımladığı verileri A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş araştırdı.

Kırkağaç kavununda hasat sürüyor! Ekim sonuna kadar devam edecek
Sonraki Video
Kırkağaç kavununda hasat sürüyor! Ekim sonuna kadar devam edecek
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar