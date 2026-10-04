Türkiye'de yapay zeka kullanımı yüzde 37,6'ya yükseldi! En çok kim kullanıyor?

Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımı hızla arttı. TÜİK'in 2026 yılına ilişkin “Yapay Zeka İstatistikleri” raporunda yer alan verilere göre yapay zeka kullanım oranı bir önceki yıla göre yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya yükseldi. Kadınların kullanım oranı erkeklerden biraz daha yüksek çıkarken, en yüksek kullanım 16-24 yaş grubunda görüldü. Eğitim seviyesi yükseldikçe yapay zeka kullanımının da arttığı belirlendi. TÜİK'in yayımladığı verileri A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş araştırdı.