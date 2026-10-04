Kırkağaç kavununda hasat sürüyor! Ekim sonuna kadar devam edecek

Coğrafi işaretli Kırkağaç kavununda hasat tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 10 bin dekar alanda 30 bin ton kavun üretiminin gerçekleştirildiği bölgede hasadın ekim sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Tüketicilerin en çok sarı dilim kavununu tercih ettiği belirtilirken, üretici Mustafa Öntaşçı Kırkağaç kavununun özelliklerini ve hasat sürecini anlattı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, tarladaki hasadı görüntüledi.