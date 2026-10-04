Çankırı'nın meşhur Ilgaz lahanasında hasat başladı! Her biri 20 kiloya ulaşıyor

Çankırı'nın meşhur Ilgaz lahanasında hasat başladı. Ata tohumu olarak yetiştirilen lahanalar, bölgedeki üreticilerin yoğun emeğinin ardından tarlalardan toplanıyor. Ilgaz Dağı'ndan gelen suyun lahanaya lezzet kattığı belirtilirken, ürünlerin her biri 15 ila 20 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, hasat çalışmalarını görüntüledi. Üretici Cihan Sofuoğlu, Ilgaz lahanasının özelliklerini ve hasat sürecini anlattı.