ANKARA'NIN 140 GÜNLÜK SUYU KALDI!

Ankara'da yaz aylarının da kurak geçmesi ve özellikle bu kış mevsiminde de yağışların olmaması barajlardaki doluluk oranının daha da alt sevilere düşmesine neden oldu. Ankara'daki aktif olan barajlardaki doluluk oranı şu anda yüzde 12,04 olarak hesaplandı.