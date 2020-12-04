Türkiye'de kuraklık alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajlarda son durum
Türkiye, 2014'ten bu yana en ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Kurak geçen kış ayları, Türkiye'deki baraj doluluk oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Ülke genelinde baraj doluluk oranları yüzde 33 seviyesinde. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajlarla ilgili son detayları A Haber muhabirleri bölgeden aktardı. İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 25'İN ALTINA DÜŞTÜ
Kış mevsimine girmiş olmamıza rağmen ne yazıkki İstanbulluların su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi giderek düşmeye devam ediyor. Doluluk oranına baktığımızda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştığını görüyoruz. Çünkü İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı artık yüzde 25'in altına düştü.
İstanbul'daki su seviyesinin en düşük olduğu barajlardan biri de Sazlıdere Barajı oldu. Burada su seviyesi artık yüzde 5'lere düştü. Diğer barajlardaki durum ise şöyle: Istranca'da yüzde 22,82, Terkos'ta yüzde 25'lerde, Alibeyköy Barajı'ndaysa yüzde 28,99, Büyükçekmece'de yüzde 16'lardayken Ömerli'de yüzde 28 ve Darlık Barajı'nda ise yüzde 53.
ANKARA'NIN 140 GÜNLÜK SUYU KALDI!
Ankara'da yaz aylarının da kurak geçmesi ve özellikle bu kış mevsiminde de yağışların olmaması barajlardaki doluluk oranının daha da alt sevilere düşmesine neden oldu. Ankara'daki aktif olan barajlardaki doluluk oranı şu anda yüzde 12,04 olarak hesaplandı.
Yağışların az yağmasının yanı sıra barajlardaki su oranının düşmesinde pandeminin de etkisi var.
Yapılan değerlendirmelere göre Ankara'ya şu anda hiçbir noktadan su bağlantısı olmazsa 140 günlük suyu kaldı.
Geçen yıl 1 Aralık'ta 303 bin 500 metreküp su bulunmaktaydı Ankara'daki barajlarda. Şu an itibarıyla 187 bin metreküp su bulunuyor.
Herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda geçmiş dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu su bağlantısı vardı. İhtiyaç halinde oradan gelen su kullanılacak.
TAHTALI BARAJI'NDA KORKUTAN MANZARA!
Geçen yıl doluluk oranı 65 olan İzmir'in içme suyu ihtiyacının dörtte 3'ünü karşılayan Tahtalı Barajı'nın bu seneki doluluk oranı yüzde 35'e düştü. Ege'deki en son 13 sezonun ikinci en yağışsız dönemi yaşanıyor şu anda İzmir'de.