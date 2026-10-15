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Türkiye'de kara ve demir yollarına 21 ekolojik köprü inşa edildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Türkiye'de kara ve demir yollarına 21 ekolojik köprü inşa edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaban hayatının korunması ve hayvanların güvenli geçişinin sağlanması amacıyla kara ve demir yollarında bugüne kadar 21 ekolojik köprü inşa edildiğini açıkladı. Kara yollarında 16, demir yollarında ise 5 ekolojik köprünün tamamlandığını belirten Uraloğlu, Konya-Aksaray, Kaş-Kalkan ve Batman-Hasankeyf yollarının da aralarında bulunduğu güzergâhlarda 19 yeni kara yolu ekolojik köprüsü planlandığını bildirdi.

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