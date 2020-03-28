Türkiye'de hangi illerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? |Video

Türkiye'de yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs nedeniyle hangi illerde karantina uygulamasına gidildi? Van, Malatya ve Rize'de koronavirüs gerekçesiyle 2 mahalle 4 köyde giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi giriş ve çıkışlara kapatılırken Malatya'da Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi tüm giriş ve çıkışlara kapatıldı. Rize'nin Kendirli ilçesine bağlı 4 köyde ise virüs tedbirleri gereği karantina uygulamasına gidildi.