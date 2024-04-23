Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan Filistin bilinçli 23 Nisan coşkusu!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile beraber kutladı. Küçüksu Kasrı'nda 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen DENEYAP Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi. Programa katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Kudüs" dedi..