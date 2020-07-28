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Türkiye Mersin şehitlerini uğurladı

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Giriş: 28.07.2020 17:32
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mustafa Dağlı'nın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı baba evinde helallik alınmasının ardından Ulu Cami'nin avlusuna getirildi.

ER SAMET ÇALDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit er Samet Çaldır'ın (21) naaşı, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek, helallik alındı ve dua edildi.

Çaldır'ın cenazesi daha sonra Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne taşındı.

ŞEHİT ARSLAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Dün akşam helikopterle getirildiği Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi morguna konulan şehit er Kerim Arslan'ın (21) naaşı, öğle vakti cenaze töreninin yapılacağı Sulakyurt ilçesi Şeyh Şami Camisi'ne getirildi.

ŞEHİT MAYENDAĞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneden alınan er Caner Mayendağı'nın naaşı, Büyük Camisi avlusuna getirildi.

Şehidin babası Levent Mayendağı ve annesi Güngör Göksert'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

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