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ABD'de Trump karşıtı “Krala Hayır” eylemleri: 3 Kasım öncesi sokaklar hareketli
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de Trump karşıtı “Krala Hayır” eylemleri: 3 Kasım öncesi sokaklar hareketli

ABD'de 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump karşıtları, “Krala Hayır” sloganıyla ülke genelinde protestolar düzenleyerek seçmenlere erken oy kullanma çağrısı yaptı. Trump'ın Fransa'daki şiddet olaylarını göç politikaları üzerinden Demokratlara karşı siyasi bir uyarı olarak gündeme getirmesi, seçim güvenliği tartışmalarını da alevlendirdi. Protestoların seçimlere katılımı nasıl etkileyeceği merak edilirken, ABD'deki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan aktardı.

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