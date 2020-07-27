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Son dakika: Mersin'de otobüs kazası! 5 asker şehit oldu

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Giriş: 27.07.2020 09:33
Son dakika haberi... Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 30'un üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 5 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz ağır yaralı.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30'dan fazla asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Mersin Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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