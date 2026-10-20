MEB'den ortaokul ve liselerde yeni dönem! Not değil, gelişim takip edilecek

Millî Eğitim Bakanlığının ortaokul ve liselerde uygulamaya koyacağı ortak yazılı sınav sistemiyle öğrencilerin yalnızca sınav notları değil, akademik gelişimleri ve öğrenme eksiklikleri de takip edilecek. Okullar arasındaki puan farklılıklarını azaltmayı hedefleyen yeni modelde öğretmenlere ayrıntılı kazanım analizi görevi düşerken, velilerin de çocuklarının eksiklerini tamamlamak için sürece katılması önem taşıyor. Uzman Eğitimci ve Klinik Psikolog Nazik Özçelik, yeni sistemin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere getireceği değişiklikleri A Haber muhabiri Merve Köleoğlu'na anlattı.