Özgür Özel'den sokak çağrısı: 14 ildeki yürüyüşlere ve Halk TV önündeki buluşmaya destek istedi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Halk TV önünde düzenlenecek buluşmaya ve 14 ilde gerçekleştirilecek eylemlere destek çağrısında bulundu. Halk TV önündeki buluşma için saat 19.00'u, basın meslek örgütlerinin düzenleyeceği yürüyüş ve basın toplantıları için ise cumartesi günü saat 14.00'ü işaret eden Özel, partilileri ve muhalefeti eylemlere katılmaya davet etti.