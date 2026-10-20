-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İran'dan ABD ve İsrail'e Hürmüz resti: 7 internet kablosu hedefte
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İran'dan ABD ve İsrail'e Hürmüz resti: 7 internet kablosu hedefte

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı hazırlığına ilişkin iddialar bölgede gerilimi artırırken, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir arabuluculuk temasları için Tahran'a gitti. İran Dışişleri Bakanlığı, olası bir saldırıya karşılık verileceğini açıklarken, Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın altından geçen 7 stratejik internet kablosunun hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Tahran-Washington hattındaki gelişmeleri ve Netanyahu-Trump görüşmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

Fransa'dan sonra İtalya'da da protesto dalgası
Sonraki Video
Fransa'dan sonra İtalya'da da protesto dalgası
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar