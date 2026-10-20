İran'dan ABD ve İsrail'e Hürmüz resti: 7 internet kablosu hedefte

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı hazırlığına ilişkin iddialar bölgede gerilimi artırırken, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir arabuluculuk temasları için Tahran'a gitti. İran Dışişleri Bakanlığı, olası bir saldırıya karşılık verileceğini açıklarken, Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın altından geçen 7 stratejik internet kablosunun hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Tahran-Washington hattındaki gelişmeleri ve Netanyahu-Trump görüşmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.