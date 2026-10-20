Haldun Domaç'tan Sergen Yalçın analizi: “Milli takımın tarzı yenilmekten yana değil”

A Millî Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık anlaşması, futbol kamuoyunda tartışma yarattı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, yerli teknik adamın pazarlık yapmadan görevi kabul etmesini değerli bulurken, Haziran 2027'deki TFF genel kuruluna ve Yalçın'ın geçmiş açıklamalarına dikkat çekti. Domaç, tecrübeli teknik adamın futbol bilgisi ve oyun okuma becerisinin avantaj sağlayabileceğini belirtirken, “Yenilirsek yeniliriz” sözlerinin millî takım anlayışına uygun olmadığını vurguladı.