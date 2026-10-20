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Eyüpsultan'da ağaç kesimi tartışması! İBB'nin tramvay projesine vatandaşlardan tepki
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Eyüpsultan'da ağaç kesimi tartışması! İBB'nin tramvay projesine vatandaşlardan tepki

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) T7 Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Bulvarı'ndaki 168 ağacın taşınmak yerine kesildiği iddiası vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge sakinleri, yıllardır bulvarda bulunan ağaçların kesilmesine karşı çıkarak projeye tepki gösterdi. İBB ise ağaçların gerekli izinler alınarak Başakşehir Resneli bölgesine taşındığını, proje tamamlandığında güzergâhın yeniden ağaçlandırılacağını açıkladı.

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