AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten piyasaya net mesaj: "Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz"

AK Parti'de gerçekleştirilen kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Ekonomide güven ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılık mesajı veren Çelik, meşru yatırımcıların korunacağını belirterek fon piyasalarındaki usulsüzlüklere karşı yürütülen mücadeleye dikkat çekti. Çelik, "Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz." sözleriyle piyasa bozucu faaliyetlere karşı kararlı bir tutum sergilendiğini ifade etti.