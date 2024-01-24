Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Uygunsuz bir linke tıkladı karısı onu terk etti | Esra Erol'dan yardım istedi: Gözyaşlarına boğuldu

ATV'nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da çok konuşulan bir olaya imza attı. Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bugün programa Haluk isimli bir katılımcının hikayesi programa damga vurdu. Haluk, yanlışlıkla uygunsuz bir linke tıklayınca çok sevdiği eşi Seval, 5 yıllık evliliklerini bitirmek için boşanma davası açtı. Esra Erol'dan yardım isteyen Haluk Bey, gözyaşları içerisinde eşi Seval Hanım'dan son bir şans istedi. Güveninin kalmadığını söyleyen eş Seval ise , "Davamı açtım, uzatmak istemiyorum" dedi. Bunun üzerine Haluk, bir kere daha şans ver diyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. İşte Türkiye'nin konuştuğu o anlar...

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