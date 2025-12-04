04 Aralık 2025, Perşembe

Koca bir mahalle uçurumun eteğinde! Bakarken bile ürpertiyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 15:22
Koca bir mahalle uçurumun kenarında. İnsan bakarken bile ürperirken Başakşehirliler burada yaşıyor. Altınşehir Mahallesi sakinleri her gün ölümle burun buruna. Sebep; zamanında aktif halde olan taş ocağının, öylece bırakılması. Ama esas sebep ise yıllardır hiçbir önlem alınmaması.
