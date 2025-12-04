04 Aralık 2025, Perşembe

Telefon şarj ederken dikkat! Şarjdaki telefon neden patlar?
Telefon şarj ederken dikkat! Şarjdaki telefon neden patlar?

Telefon şarj ederken dikkat! Şarjdaki telefon neden patlar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 14:35
Birçok kullanıcı sonraki gün kullanabilmek için telefonu gece şarja bırakıyor. Peki telefonu gece şarjda bırakmak zararlı mı? Şarjdaki telefon bataryanın ısınmasıyla patlar mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, cep telefonu teknisyeni Filiz Ön ile detayları aktardı.
Telefon şarj ederken dikkat! Şarjdaki telefon neden patlar?
