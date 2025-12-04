04 Aralık 2025, Perşembe
Telefon şarj ederken dikkat! Şarjdaki telefon neden patlar?
Giriş: 04.12.2025 14:35
Birçok kullanıcı sonraki gün kullanabilmek için telefonu gece şarja bırakıyor. Peki telefonu gece şarjda bırakmak zararlı mı? Şarjdaki telefon bataryanın ısınmasıyla patlar mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, cep telefonu teknisyeni Filiz Ön ile detayları aktardı.