Telefon şarj ederken dikkat! Şarjdaki telefon neden patlar?

Birçok kullanıcı sonraki gün kullanabilmek için telefonu gece şarja bırakıyor. Peki telefonu gece şarjda bırakmak zararlı mı? Şarjdaki telefon bataryanın ısınmasıyla patlar mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, cep telefonu teknisyeni Filiz Ön ile detayları aktardı.

