30 Temmuz 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türk Hava Kurumu'na ait 20 hava aracı aktif görevde! Neden algı operasyonu yapıyorlar?
Türk Hava Kurumu’na ait uçaklar da söndürme çalışmalarına katılıyor. 20 hava aracı aktif olarak görevlerini sürdürüyor ve alevlere karşı mücadele veriyor. Peki neden algı operasyonu yapıyorlar? Görevdeki araçlar neden hedef alınıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan Türk Hava Kurumu Genel Müdürü Hakan Ekmekçi A Haber canlı yayınından değerlendirdi.