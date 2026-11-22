Diyarbakır'da sağanak felaketi! Yollar çöktü, 400 hayvan mahsur kaldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına ve heyelana neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana gelirken Yaylak Mahallesi ile Alaca köyüne ulaşım kesildi, Baloğlu grup köy yolunda ise araç geçişleri durdu. Narlıca mevkisinde derenin taşması sonucu yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı. Belediye ekipleri, mahsur kalan hayvanların tahliyesi, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.