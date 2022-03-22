Tüp bebekte yeni bir devir başladı! Yapay zeka ile ikiz bebeklerini kucaklarına aldılar

Kayseri’de, yapay zeka ile embriyoları ayrıştırılan ikiz bebekler, başarılı bir doğum ile dünyaya geldiler. Türkiye'de ilk defa bu işlemi yapan doktor Prof. Dr. Gökalp Öner, "En kaliteli ve genetiği en normal embriyoyu yapay zekâ yöntemiyle seçip anneye transfer ettik. Şimdi ise sağlıklı bir şekilde ikizlerimiz dünyaya geldi." dedi.