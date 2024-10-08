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TÜBİTAK’taki delilleri kimi işaret ediyor? Narin Güran 3 dakikada katledilmiş!

TÜBİTAK’taki delilleri kimi işaret ediyor? Narin Güran 3 dakikada katledilmiş!

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 12:08
Kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. Narin'in olay günü evinde öldürüldüğü sonucuna varılırken, evde delillerin yok edilmesi için eşyaların birçok kez yıkandığı tespit edildi. Narin Güran’ın ise 3 dakika içinde katledildiği düşünülüyor. Detayları A Haber İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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