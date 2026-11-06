Avrupa da çifte kabus! Gökyüzünde bomba paniği karada siber sabotaj

Avrupa hava sahasında son 72 saatte yaklaşık 27 bomba ihbarı yapılırken, İtalya, Fransa, Belçika, Çekya, Avusturya, Polonya ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yapmak veya savaş uçakları eşliğinde yönlendirilmek zorunda kaldı. Sivil havacılığı felç eden peş peşe ihbarlar, Avrupa'nın güvenlik sistemini alarma geçirirken uzmanlar yaşananların arkasında hibrit savaş, siber sabotaj ve güvenlik reflekslerini ölçmeye yönelik operasyonlar olabileceğine dikkat çekti.