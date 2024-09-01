01 Eylül 2024, Pazar
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Trol teknelerin ağları kalamarı vurdu
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışta kalamar yumurtalarını görüntüledi. Trol teknelerin ağlarını denize bırakması nedeniyle kalamar sayısında azalma yaşandığını söyleyen Gökoğlu, “Her canlının bir düşmanı var ama en büyük düşman insanın kendisi. Trol tekneler ağlarını sürükleyerek bıraktığı zaman; yumurtaların büyük bir kısmı dibe çöküyor, üstü çamurlanıyor, oksijen alışverişi kesildiği için ölüyor” dedi.