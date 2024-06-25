Trakonya balığına dikkat!

Denizlerimiz dikkat edilmesi gereken zehirli balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Trakonya balığı da yüzgeçlerindeki dikenlerle vücutta ağrılı enfeksiyonlara neden oluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktardı.