Türk devletlerinden siber tehdide karşı ortak hamle! İki yeni konsey için karar

Türk Devletleri Teşkilatı, artan siber saldırılar ve sınır aşan suçlarla mücadelede ortak güvenlik mekanizmalarını güçlendirmek için harekete geçti. Ankara'da düzenlenen zirvede, üye ülkeler arasında güvenlik iş birliğinin artırılması amacıyla Siber Güvenlik Konseyi ve Suçla Mücadele Konseyinin kuruluş süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırıldı. Alınan kararla, siber tehditlere ve uluslararası suç faaliyetlerine karşı ortak hareket edilmesi hedefleniyor.