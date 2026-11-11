İngiltere'de okullarda telefon dönemi bitiyor: Çantada ve cepte taşımak dahi yasaklanıyor!

İngiltere'de okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yeni bir dönem başlıyor. Mevcut kuralları daha da sıkılaştıran İngiltere hükümeti, öğrencilerin yalnızca ders sırasında değil, okul günü boyunca telefonlarına hiçbir şekilde erişemeyeceği kapsamlı bir yasak hazırlığına girişti. Eylül 2027'de yürürlüğe girmesi hedeflenen ve yapay zeka araçlarının güvenliğini de kapsayan yeni düzenlemenin tüm ayrıntılarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.