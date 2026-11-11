Hatay'da akılalmaz hırsızlık! Kamyonu çekiciyle çalıp hurdacıya götürdü

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik arızası nedeniyle boş araziye park edilen hafriyat kamyonu, çekiciyle çalınarak hurdacıya götürüldü. Kamyonunun yerinde olmadığını fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 24 suç kaydı bulunan A.Y. olduğunu belirledi. İnternetten bulduğu çekiciyle kamyonu taşıyan şüpheli, aracı hurdacıya satmaya çalışırken Antakya Sanayi'de yakalandı. Hurdacının araçla ilgili belge istemesi üzerine kamyonun parçalanamadığı öğrenilirken, gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahibine teslim edilen kamyonun çekiciyle çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.