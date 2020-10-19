Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

Son dakika haberi... Bursa'da trafikte görenleri hayrete düşüren görüntü vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan piknik masasında öyle bir şey yaptılar ki… Videodaki manzara 'bu kadarına pes' dedirtti.

Son dakika haberi... Bursa'da trafikte görenleri hayrete düşüren görüntü vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan piknik masasında öyle bir şey yaptılar ki… Videodaki manzara 'bu kadarına pes' dedirtti.