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Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

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Giriş: 19.10.2020 11:43
Güncelleme:19.10.2020 11:43
Son dakika haberi... Bursa'da trafikte görenleri hayrete düşüren görüntü vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan piknik masasında öyle bir şey yaptılar ki… Videodaki manzara 'bu kadarına pes' dedirtti.

Son dakika haberi... Bursa'da trafikte görenleri hayrete düşüren görüntü vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan piknik masasında öyle bir şey yaptılar ki… Videodaki manzara 'bu kadarına pes' dedirtti.

Son dakika: Trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında... SON DAKİKA: TRAFİKTE 'BU KADARINA DA PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜ! SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET KASASINDA...

'Pes' dedirtti! Kamyonet kasasında...
'Pes' dedirtti! Kamyonet kasasında...
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