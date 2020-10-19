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Haberler Galeri Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

Son dakika haberi... Bursa'da trafikte görenleri hayrete düşüren görüntü vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan piknik masasında öyle bir şey yaptılar ki… Videodaki manzara 'bu kadarına pes' dedirtti.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:39
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Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi.

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Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

Her şey buraya kadar normal görünse de, o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

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Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...

Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte milyonlarca kez tıklanan o kareler...

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Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında...