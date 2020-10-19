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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında... Son dakika: Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Seyir halindeki kamyonet kasasında... Son dakika haberi... Bursa'da trafikte görenleri hayrete düşüren görüntü vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan piknik masasında öyle bir şey yaptılar ki… Videodaki manzara 'bu kadarına pes' dedirtti. Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:39
İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı.
Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte milyonlarca kez tıklanan o kareler...