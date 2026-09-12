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Güneşin Doğduğu Yer'den heyecanlandıran yeni tanıtım
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Güneşin Doğduğu Yer'den heyecanlandıran yeni tanıtım

Yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'den, izleyicileri heyecanlandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv’de ekrana gelecek.

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