ABD verileri piyasaları sarstı! Altında rüzgar tersine mi dönüyor?

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve artan jeopolitik riskler küresel piyasalarda hareketliliği artırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve Orta Doğu'daki çatışma riski yatırımcıları tedirgin ederken, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altındaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara kademeli alım ve uzun vadeli strateji önerisinde bulundu. Memiş, altındaki baskılanmanın kalıcı olmasını beklemediğini ve orta-uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi.