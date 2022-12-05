05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trafikte akıllara durgunluk veren yol verme kavgası! Aracıyla iki kez çarptı… Metrelerce öteye böyle savruldu

Trafikte akıllara durgunluk veren yol verme kavgası! Aracıyla iki kez çarptı… Metrelerce öteye böyle savruldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 12:56
Yol verme kavgasında araçtan inen kişiye diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. Yetmedi ikinci kez çarptı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Akıllara durgunluk veren kavga AKILLARA DURGUNLUK VEREN KAVGA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akıllara durgunluk veren kavga
Akıllara durgunluk veren kavga
Deri işleme sanatçısının hikayesi
Deri işleme sanatçısının hikayesi
Kaza yerinin havadan görüntüleri
Kaza yerinin havadan görüntüleri
Hayalet meydan oldu!
Hayalet meydan oldu!
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Yine İETT skandalı! Ölümden döndüler
Yine İETT skandalı! Ölümden döndüler
Eğitim uçağı böyle düştü
Eğitim uçağı böyle düştü
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Tramvay İETT otobüsüyle böyle çarpıştı
Tramvay İETT otobüsüyle böyle çarpıştı
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Okul servisleri tek tek denetleniyor
Okul servisleri tek tek denetleniyor
Özge Ulusoy’un acı günü: Babası elim kazada öldü
Özge Ulusoy'un acı günü: Babası elim kazada öldü
Daha Fazla Video Göster