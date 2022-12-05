05 Aralık 2022, Pazartesi
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Trafikte akıllara durgunluk veren yol verme kavgası! Aracıyla iki kez çarptı… Metrelerce öteye böyle savruldu
Yol verme kavgasında araçtan inen kişiye diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. Yetmedi ikinci kez çarptı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.