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Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti

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Giriş: 29.07.2023 22:04
Kırıkkale'de bir trafik polisi memuru, çöpe atılan Türk bayrağını temizleyerek polis aracına koydu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırıkkale'de bir trafik polisi memuru, çöpe atılan Türk bayrağını temizleyerek polis aracına koydu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırıkkale'de bir trafik polisi, Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünden polis aracı ile geçerken çöplerin içine atılmış Türk bayrağını fark etti.

Bunun üzerine aracı durduran polis memuru, çöplerin bulunduğu yere gitti.

Polis memuru, çöp poşetiyle atılan Türk bayrağını elleriyle temizledikten sonra polis aracına koydu.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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