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Trafiği kapatıp dans eden sürücüye 6 bin 223 lira ceza

Trafiği kapatıp dans eden sürücüye 6 bin 223 lira ceza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 08:46
İstanbul Beşitaş’da akan trafikte aracından inerek müzik eşliğinde dans eden sürücü, yolu trafiği kapattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan sürücüye toplam 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.
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