11 Eylül 2022, Pazar
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Toz, toprak, çamur ve kanalizasyon suyu… Türközü Mahallesi’nde bitmeyen çile
Başkentte öyle bir mahalle var ki derdi çilesi aylardır bitmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı altyapı çalışmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Ancak Türközü Mahallesi'ndeki köstebek yuvasına dönen yol bir türlü tamamlanmıyor. Araçlarıyla bile mahalleye giremeyen mahalle sakinleri ise bu durumu oldukça tepkili.