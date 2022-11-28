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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 13:41
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak konutların kura çekilişi için tarih netleşti. İstanbul Tuzla'da 508 TOKİ konutu için kura çekimi ne zaman yapılacak? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
TOK İstanbul kura çekimi ne zaman? TOK İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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