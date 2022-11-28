28 Kasım 2022, Pazartesi
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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak konutların kura çekilişi için tarih netleşti. İstanbul Tuzla'da 508 TOKİ konutu için kura çekimi ne zaman yapılacak? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.